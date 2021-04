Chocan taxi y camioneta en la Naranjos-Chontla, hay 5 lesionados

Al menos cinco personas resultaron con lesiones graves, cuando las unidades en las que viajaban, un taxi y una camioneta, chocaron de frente al filo del mediodía de este domingo.



La Comisión Nacional de Emergencia (CNE) reportó que el accidente se registró en la carretera estatal Naranjos-Chontla, que comunica a ocho municipios a lo largo de la Sierra de Otonepec, en la zona norte de la entidad veracruzana.



La colisión tuvo lugar en inmediaciones del municipio de Tamalín, por donde circulaba el taxi marcado con el número económico 10, con sitio en la cabecera del municipio de Chinampa de Gorostiza, y una camioneta particular, marca Dodge, Caravan, color rojo, con placas de circulación del estado de Tamaulipas.



Hasta el momento no se han determinado las probables causas de percance, tras lo cual ambas unidades quedaron prácticamente inservibles, la camioneta en posición de carril contrario y el auto de alquiler fuera de la cinta de rodamiento.



Los cuatro ocupantes del taxi, así como el chofer de la camioneta resultaron seriamente lesionados, se indicó.



Para brindar auxilio, al lugar arribaron paramédicos de Cruz Ámbar y de Cruz Roja de Naranjos, además de una ambulancia del DIF municipal de Tamalín, para enseguida trasladar al Hospital de la Comunidad de la ciudad de Naranjos a los lesionados, de quienes no se han aportado nombres.



Asimismo, elementos de Tránsito del Estado, Policías Municipales y de la Fuerza Civil resguardan el perímetro y controlan el tráfico, toda vez que uno de los carriles de la carretera se encuentra bloqueado.