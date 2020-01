Chocan vehículo y patrulla con policías de Guardia Nacional, en Martínez de la Torre

La tarde de este miércoles se registró un percance automovilístico entre una patrulla del municipio con elementos de la Guardia Nacional a bordo de un vehículo particular.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas sobre la avenida Melchor Ocampo, entre las calles Francisco Javier Mina y Mariano Matamoros, en el centro de Martínez de la Torre.



Por fortuna no hubo personas lesionadas luego de que la unidad marcada con el número de económico 041, en la cual viajaban elementos de la Guardia Nacional, patrullaba la zona.



Detrás de ellos circulaba un automóvil Chevrolet Corsa con placas de circulación YGC2778 del estado, tripulada por una persona del sexo masculino.



Fue esta última unidad que por un descuido impactó por alcance a la patrulla de la Policía Municipal, ocasionando el accidente.



Ninguno de los elementos de la Guardia Nacional o los ocupantes del automóvil particular resultaron lesionados, no obstante, ambas unidades permanecieron por varios minutos en el sitio mientras arribaba personal de Tránsito.



Al sitio arribaron los elementos de vialidad, no obstante, el conductor de la unidad Chevrolet Corsa y presunto responsable de los hechos, logró llegar a un arreglo para la reparación de los daños por lo que ambas unidades se retiraron del sitio sin necesidad de la intervención de la autoridad vial.