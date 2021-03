Chocan y se calcinan 2 tráileres en la Tuxpan-Tampico, este domingo

Dos tráileres chocaron de frente y se incendiaron, con saldo extraoficial de al menos un conductor fallecido y calcinado, mientras que una mujer habría sufrido quemaduras en 85% del cuerpo.



A través de la línea de Emergencias 911 conductores reportaron que el accidente ocurrió en el kilómetro 94 de la carretera federal Tuxpan-Tampico, en inmediaciones de la comunidad Pedernales, perteneciente al municipio de Tantima, en el tramo comprendido entre Naranjos y Ozuluama, en el extremo norte de Veracruz.



En el sitio se incendiaron totalmente dos tráileres, uno con cargamento de limón persa, mientras que el otro aparentemente llevaba un remolque utilizado para trasladad vehículos, pero iba vacío.



Elementos de corporaciones policiacas y de socorro acudieron al lugar, pero por el grado de calcinación no habían determinado si hubo víctimas mortales, aunque se presume que al menos uno de los conductores quedó atrapado y falleció.



“Por la magnitud de lo avistado no se puede visualizar si hay personas calcinadas, ni placas, ni marcas de los vehículos, solo comentan los lugareños que fue trasladada una femenina al hospital, no indican a qué hospital”, refirió uno de los elementos que acudieron en auxilio.