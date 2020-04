Chofer del camión de Limpia Pública conducía en situación irregular, dice testigo

Juan Carlos Herrera Barrios, empleado de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, quien se desempeña como trabajador del área de limpia pública, pide al Ayuntamiento de Xalapa no dejar sola a la familia de Arturo de Jesús Rodríguez, un compañero que falleció la noche de este martes al caer de una unidad, en la carretera Xalapa-El Castillo.



En entrevista, dijo que Arturo dejó a su esposa y a una hija de 5 años de edad, en la colonia Fredepo de esta capital. “Yo lo único que pido es que lo apoyen de verdad, porque anoche le llamaron a su esposa, pero hoy dejaron solo al hermano de Arturo, quien se la pasó dando vueltas, sin que hubiera alguien que lo asesorara. A las 5 de la tarde aún no podía recoger el cuerpo”, señaló.



Herrera Barrios acusa que es falso que al operador del vehículo, Martín “Alias” “El Chóforo”, lo hayan hospitalizado, cuando en realidad se dio a la fuga en cuanto ocurrió el lamentable accidente.



Los hechos, narra, ocurrieron entre las 20 y 20.30 horas, cuando regresaban del relleno sanitario rumbo a Xalapa y a la altura de la gasolinera de El Castillo, “El Chóforo”, quien se comportaba de manera alterada e iba acompañado de una mujer, aunque eso no está permitido, se pasó a otro carril y al venir un vehículo de frente, dio un volantazo y el ayudante cayó a la carpeta asfáltica, perdiendo la vida en ese momento.



“Cuando las autoridades llegaron no encontraron a ningún operador. Al único que encontraron ahí fue a mí, que soy el otro chalán. El operador no hizo nada, se bajó con la mujer que iba y se dio a la fuga. En ningún momento se bajó a ver cómo estaba el compañero”.



Dijo que fue una vecina de la zona la que llamó a la Cruz Roja y detuvo el tráfico, porque su compañero salió huyendo en un taxi.



“Yo estuve ahí, llegó la policía, me tuvieron hasta las 10 de la noche, me llevaron a San José y me tuvieron hasta las 12 y de ahí a la Fiscalía y me tuvieron hasta las 4 de la mañana”, comentó.



Juan Carlos pide al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y al Director Juan Carlos Olivo Escudero que apoye a la familia de Arturo de Jesús Rodríguez, quien dejó huérfana, en la colonia Fredepo, a una hija de 5 años. “Que los apoyen, que no los dejen solos y que no anden apoyando al chofer”, concluyó.