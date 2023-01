Choferes de camiones piden a taxistas no ofrecer servicio colectivo, en Coatzacoalcos

Transportistas en modalidad de urbano pidieron a taxistas respetar la concesión que les fue otorgada y no hacer competencia desleal al dar servicio colectivo de taxi en las colonias.Jorge Contreras Domínguez, presidente de la sociedad cooperativa de transporte urbano “Quetzalcóatl”, dejó en claro que entre ambos gremios no hay conflictos ni problemas, pero es necesario que haya respeto a las labores de cada uno."Que trabajen de acuerdo con lo que tienen concesionado, que hagan lo legal, no es pleito, somos amigos, no hay conflicto, cada quien tiene su sistema de trabajo, lo que dice la Ley, lo que marca su concesión", sostuvo.Expuso que aunque no está permitido en la Ley, los taxistas "se anclan" en ciertas colonias y compiten con los urbaneros.Por otro lado, recordó que esto les pega directamente pues desde hace 14 años no han tenido aumento en su tarifa y con los incrementos en los combustibles, el dinero no les rinde."Sí estamos dando servicio en la Trópico, los taxis hacen colectivo aunque no aparezca en la Ley, nosotros tenemos 14 años sin aumento en la tarifa, el combustible e insumos están por las nubes, antes estaba a12 pesos el diésel y ahora 24 pesos", sostuvo.El líder transportista dijo que en algunas colonias donde por diferentes motivos salieron la rutas urbanas de operación, han buscado la manera de regresar, esto a pesar de que el 40 por ciento de sus unidades siguen paradas."Hemos buscado maneras de enlazar para que no se queden los usuarios sin servicio, pero hemos tratado de darlo lo mejor que se pueda. Tenemos trabajando un 60 por ciento del parque vehicular, tenemos muchos carros parados por falta de recursos, se amuela una máquina y ya no hay para repararlo, la pandemia fue el acabose", finalizó.