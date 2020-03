Choque de tren y pipa causa derrame de ácido fosfórico; presentan denuncia por contaminación

La noche del pasado miércoles, el tren chocó contra una pipa que cargaba más de 30 mil litros de ácido fosfórico, a la altura de Tejería, lo que provocó un derrame importante de este residuo.



Al respecto, el jefe de inspección de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA), Gaspar Monteagudo, mencionó que este producto causó grave contaminación en la zona por lo que anunció que se investigará a la empresa propietaria de la pipa, ya que no se quiso hacer responsable de los daños y ni siquiera colaboró durante los protocolos de emergencia para limpiar la zona.



Admitió que este derrame generó filtraciones al mar mediante drenaje pluvial.



"La empresa Montellano no se hizo responsable de la situación, no llegó su equipo para contener o limpiar. Únicamente mandó otra pipa para recolectar lo que pudo, sólo recolectó 12 mil litros lo que se traduce en que más de 20 mil litros de este ácido fueron derramados en la zona y como hay aquí unos drenajes pluviales, pues todo esto fue a dar al mar", dijo.



El funcionario dijo que la SCT ya interpuso una denuncia ante la PGR por daños a las vías de comunicación de ferrocarril y carretera, así como la PROFEPA y PMA realizarán revisiones y denuncias al respecto.