Choque en Línea 3 del Metro fue por quema dolosa de cables

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de su vocero, Ulises Lara López, confirmó que el accidente de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México en el que dos trenes chocaron dejando a una joven sin vida, se debió a la quema de cables.De acuerdo con lo informado por Lara López en su comunicado, las investigaciones concluyeron la quema y corte doloso de cables a los conectores que contienen cables de energía, señalización, comunicaciones y pilotaje automático, esto en la estación Potreros, a esto se suma la “condición negligente” que no respetó el límite de velocidad fijado en 35 kilómetros por hora.Se informó de la apertura de una carpeta de investigación por el delito de daño doloso a vías de comunicación en contra de quien resulte imputable, Ulises Lara hizo hincapié en que esto podría caer en el delito de sabotaje, pero que la Fiscalía seguirá investigando.Sobre el conductor del tren 24, Carlos “N”, fue aprehendido por la posible comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposos; el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México abundó en que Carlos no se apegó a los lineamientos establecidos en los manuales técnicos, excedió el límite de velocidad en conducción manual restringida, cambió el tipo de conducción y no notificó esto al puesto de control central.Fue el pasado sábado 7 de enero que se registró un accidente en el túnel entre las estaciones La Raza-Indios Verdes, choque de trenes que dejó el saldo de 106 personas heridas y una joven de 18 años sin vida.