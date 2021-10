Choque múltiple en Nogales deja cuantiosos daños materiales

Cuantiosos daños materiales y la interrupción del tráfico vehicular dejó de saldo un choque múltiple en el que participaron el conductor de una camioneta tipo pick-up que volcó y dos tráileres que alcanzaron a chocar a un taxi, la tarde noche de este viernes.El percance se registró en la salida de la curva de Nogales cuando la lluvia arreció minutos antes de caer la noche, y conductores del servicio público federal y particulares colisionaron, generando caos vehicular en el tramo carretero.De acuerdo a los primeros reportes, se conoció que circulando en dirección Nogales a Orizaba, el conductor de una camioneta Chevrolet blanca tipo pick up, matrícula DB-6944-B, realizó una maniobra emergente al invadir en curva el carril en el que circulaba un tráiler.Resultado de la lluvia y piso mojado, la pick up volcó sobre su costado izquierdo, resultando el conductor policontundido, en tanto que dos tráileres, uno propiedad de la empresa de paquetería TresGuerras Logístic, colisionó con un tráiler International blanco tipo caja seca en la salida de la curva, al encontrarse con la volcadura.Los camiones patinaron en piso mojado y tras la colisión impactaron al conductor del taxi número económico 844 de Orizaba, tipo Nissan Tsuru, cuyo conductor solo sufrió el susto.El choque y volcadura movilizó a una veintena de personas dedicadas al robo de mercancía, que nada pudieron hacer para sustraer la mercancía de los tráileres, debido a que ninguna caja se abrió.Brigadas de auxilio liberaron de la camioneta al conductor de la pick-up quien no ameritó traslado médico, aunque de emergencia se cerró la circulación vehicular debido a la pertinaz lluvia que cayó durante dos horas.