Chumel “puede venir con toda libertad”, no somos represores: Ahued

Al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil desmintió de nueva cuenta que el Ayuntamiento haya negado permiso al comediante Chumel Torres para que se presentara en la Capital e incluso afirmó que “puede venir con toda libertad”.“Primero, no tengo el gusto de conocer a Chumel, no se le ha negado. Ya dentro de poco me van a echar la culpa de los divorcios”.Cabe aclarar que fue el periodista Joaquín López-Dóriga quien señaló directamente al Alcalde cuando entrevistaba al comediante.“Yo creo que engañaron a López-Dóriga y soy directo. No se vale difamar cuando no se tiene concreta información. A nadie se le niega (permiso). Xalapa no es represor ni nosotros somos represores, puede venir con toda libertad quien sea. Si tiene un problema por contratar un espacio donde pueda hacer su show, es cosa que yo ni enterado estaba.“Lo que sí es curioso es que señale y puntualice algo sin conocimiento. Entonces se ve tendencioso”, dijo el edil.Ahued Bardahuil refirió que son bienvenidas todas las expresiones artísticas a la Capital veracruzana.“Sean todos los artistas y no sé si él (Chumel Torres) es artista o es del teatro o qué es, pues usted será bienvenido siempre”.El Alcalde de Xalapa aseguró que no es nadie para prohibir el acceso a la ciudad y aseguró que no existe una solicitud sobre el evento, aunque Chumel aseguró que solicitaron permiso en más de una ocasión.“No tengo nada, ya le dije que si tiene pruebas que me las presente, yo no tengo ni solicitudes ni negamos nada. Mejor que se informe bien de cómo estuvo porque se supone que él tiene gente que son sus promotores que hacen los trámites. A mí que me enseñen un documento porque aquí no hay absolutamente nada, aquí damos permiso para rock, folklor, para (todas las) expresiones, para teatro, para todo. Sin ningún problema”.El Alcalde señaló que estas situaciones son asuntos que se llegan a dar por equivocación.“Yo creo que le dieron una pésima o mala información al periodista, lo que si no se vale que te diga que ‘empresario es opresor, yo no me meto con él ni se mete conmigo”.