Ciberacoso afecta a mujeres de todas las edades y se debe denunciar: Claudia Montero

La violencia digital está penada en Veracruz hasta con ocho años de prisión, esto, a partir del 15 de noviembre de 2021, cuando se reformaron tanto la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz como el Código Penal del Estado para reconocer y sancionar esta nueva modalidad de violencia de género, por lo que, el ciberacoso, porno venganza y extorsiones ya pueden ser denunciados ante la Fiscalía General del Estado.Durante el Primer Foro Jurídico Nacional “La violencia contra la mujer en el siglo XXI”, organizado por la H. Barra Veracruzana de Abogados y el Colegio de Abogados y Profesionistas A.C., en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se presentaron las diferentes y nuevas formas de violencia que existen contra la mujer.En el mismo, se contó con la participación de la periodista de Al Calor Político, Claudia Montero Rivera, quien definió que junto con las nuevas tecnologías de la información se han desarrollado formas novedosas de violencia contra las mujeres que deben ser reconocidas y combatidas por las autoridades.Montero Rivera, quien presentó la ponencia “La violencia digital contra las mujeres: pornovenganza; ciberacoso y extorsiones” resaltó que dentro de la revolución tecnológica, también se encuentran nuevas formas de violencia contra las mujeres, que representan obstáculos inéditos para su empoderamiento, desarrollo y el pleno disfrute de sus derechos humanos como la dignidad, la libertad de expresión, la protección de datos personales, el no ser objeto de injerencias en la vida privada y el acceso a la justicia.A esta nueva modalidad de violencia de género que aprovecha la ausencia de filtros de contenido en las páginas web y redes sociales, se le denomina violencia digital, entre cuyas manifestaciones se encuentra la pornovenganza, el ciberacoso y las extorsiones.Al respecto, Montero Rivera dio a conocer que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en México el ciberacoso es un fenómeno extendido que afecta a alrededor de 9.4 millones de mujeres; Las mujeres entre 18 y 30 años son las más atacadas en los espacios digitales; 23.9% de la población de 12 años y más que utilizó Internet en 2019 fue víctima de ciberacoso; Las agresiones la mayoría de las veces son cometidas por personas conocidas; Las mujeres enfrentan más ciberacoso de índole sexual, como insinuaciones sexuales (40.3%) y fotos o videos con contenido sexual no solicitado (32.8%.); Para las mujeres el porcentaje de ciberacoso tiende a ser similar en todos los niveles de escolaridad (básica, media superior y superior.Por ello, la periodista destacó que si bien las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz a través de las cuales se incorporó el concepto de violencia digital; así como la reforma al Código Penal de Veracruz para tipificar la difusión ilegal de contenido íntimo, representan avances importantes, difícilmente serán suficientes para erradicar dichas conductas.En ese sentido, Claudia Montero señaló que “existe la necesidad de un debate público sobre las redes sociales como difusores masivos de contenido, en el sentido de que debe existir algún tipo de regulación o autorregulación que impida que quienes buscan distorsionar la opinión pública, difundir mentiras o contenido ilegal, puedan hacerlo impunemente. La difusión ilegal de contenido íntimo de mujeres que es realizado masiva y cotidianamente es una de las aristas de este debate, que también debe incluir los riesgos a la democracia que pueden ocasionar la difusión sin control de las fake news”.Por otra parte, la periodista de Al Calor Político enfatizó que “para combatir de manera efectiva las conductas de violencia digital contra las mujeres, las Fiscalías deben contar con las herramientas tecnológicas y la capacitación suficiente para perseguir a los autores de estas conductas, lo que implica la existencia de áreas especializadas en delitos informáticos, lo que en la actualidad no ocurre”.Para finalizar, considero que una de las pequeñas cosas que se pueden hacer, es incluir la Experiencia Educativa de “Género y Derecho” en las Facultades de Derecho, la cual sería parte fundamental del cambio cultural que necesitarán los futuros operadores jurídicos del país, además de que considero que toda violencia de género debe ser denunciada ante las Fiscalías Especializadas, “hay que decir una ya basta y poner un límite a aquellos hombres o mujeres que se escudan en el anonimato y que dañan la dignidad, la integridad, el libre desarrollo de la personalidad y, todo aquel derecho humano que sea violentado”.El Foro, llevado a cabo el pasado viernes en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, contó también con las ponencias de la Jueza de Control Alma Aleida Sosa Jiménez; de Norma Angélica Molina Sánchez, Secretaria de Estudio y Cuenta del Poder Judicial; y de Margarita Valdés Sánchez, Secretaria de Equidad de Género de la H. Barra de Abogados.