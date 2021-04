Ciclista coatepecano afirma que “bloquearon” su participación en Campeonato Nacional

El ciclista profesional coatepecano, Juan Ignacio Contreras Sánchez, consideró que la Asociación de Ciclismo del Estado le negó el apoyo para representar a Veracruz en el Campeonato Nacional Elite de pista en Nuevo León, evento que se realiza desde este 18 hasta el 22 de abril.



El deportista conocido como “Nacho Contreras” señaló que la Asociación se negó a proporcionarle el aval para poder participar en la competencia.



Y es que recriminó que el presidente de la Asociación, Reynaldo González, no le dio “luz verde” a pesar de que el año pasado cuatro ciclistas veracruzanos consiguieron medallas de plata en dicha competencia.



“Somos 4 ciclistas de pista en todo el Estado de Veracruz y siempre damos excelentes resultados a pesar de no contar en estos momentos con las instalaciones del velódromo, siempre buscamos la manera de superar todos los obstáculos y el año pasado le dimos al Estado medallas de Plata”, refirió.



Recordó que el Gobierno del Estado y el Instituto Veracruzano del Deporte siempre lo habían apoyado, sin embargo, consideró que en esta ocasión lo “bloquearon” por cuestiones personales y no por su desempeño en el ciclismo.



“El año pasado asistí y representé los colores de mi Estado y siempre con apoyo del Gobierno y por parte del Instituto Veracruzano del Deporte pero en esta ocasión por cuestiones administrativas y personales el presidente de la Asociación no me dio su aval para defender al ciclismo veracruzano. Lo único que hago es ponerle todas las ganas para que Veracruz sobresalga en ciclismo pero si me bloquean para poder competir, no tengo opción alguna”, finalizó.