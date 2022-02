Ciclista murió atropellado, en Centro de Veracruz Puerto

Un hombre perdió la vida este fin de semana sobre la avenida Ignacio Allende en el Puerto de Veracruz, al ser arrollado por una unidad no identificada, generando la movilización de los Agentes de Tránsito Municipal, Policías Estatales, Navales y personal de la FGE.Esto se dio el domingo por la madrugada, en el cruce de la avenida Ignacio Allende y la calle de Hernán Cortes, en la colonia Centro de esta ciudad.Lugar en el que se encontraba circulando un hombre en bicicleta rumbo al centro, cuando fue impactado por un automóvil, presuntamente no identificado y que siguió su camino para no ser detenido.A media avenida quedó tirado boca abajo el cuerpo de la víctima, sin moverse y a unos metros su bicicleta dañada. El finado fue identificado como Miguel Ángel C. C., de 64 años de edad.Al punto se trasladaron los Agentes de Tránsito Municipal, Policías Estatales y Navales que acordonaron la zona y solicitaron a las autoridades ministeriales.Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial se apersonaron al punto para realizar las diligencias del caso, levantamiento del cuerpo y su traslado al Forense, dando entrada a la carpeta de investigación 695/2022, ya que el presunto culpable habría huido del sitio.