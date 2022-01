Ciclistas buscarán diálogo con Ayuntamiento de Xalapa para conservar ciclovía

Asociaciones de ciclistas buscarán diálogo con el Ayuntamiento de Xalapa para conservar el proyecto original de la Ciclovía de Ruiz Cortines, así lo anunció el enlace de Physis Ciclovida A.C., Luis Fernando López Galicia.López Galicia defendió que la Ciclovía de Xalapa distribuye las vías usadas por los vehículos motorizados y genera un espacio donde las personas pueden usar su bicicleta segura, sin temor a ser atropelladas.Abundó que desde el 2012, cada vez son más grupos de ciclistas organizados los que circulan por las calles de la ciudad y buscan generar conciencia sobre el uso de este vehículo.“Y por primera vez, con la ciclovía, la ciudad tiene un espacio para andar segura en bicicleta”.El ciclista calificó de “un poco radical” la propuesta de trasladar al centro del camellón de Ruiz Cortines la ciclovía, pues no existen referentes técnicos para dicha modificación.“Mencionaban pasarla al centro del camellón, esa es una idea un poco radical y que no cuenta con referentes técnicos, imagínese, va por el centro del camellón y a la derecha y a la izquierda hay carriles de alta. Y decían que protegernos con una reja pero lo único que va a hacer es prensarnos”, dijo.Destacó que este sábado se realizó una jornada nacional para informar y sensibilizar a la ciudadanía de los accidentes viales, la pérdida de vida de los ciclistas y la impunidad que hay en los casos.Y es que observó que no existe un recuento o monitoreo de los decesos asociados al tránsito de vehículos en la ciudad.“Fallecen al año 22 mil personas solamente en siniestros viales en México y también este programa lo hacemos para informar”, detalló.Finalmente, este sábado las asociaciones de ciclistas realizaron una jornada de limpieza en la ciclovía de Ruiz Cortines; aunque a juicio de López Galicia, esta tarea corresponde al municipio de Xalapa.