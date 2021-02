Ciclistas de Xalapa hacen “rodada” a favor de la Ciclovía

Con una rodada sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, ciclistas xalapeños se pronunciaron a favor de la ciclovía, pues aseguraron que desde el 2012 solicitaron un proyecto para beneficio del medio ambiente y dicho sector.



Aunque se había programado una manifestación en contra de la ciclovía sobre la avenida Ruiz Cortines y Mártires 28 de Agosto, ésta no se concretó por lo que los ciclistas argumentaron que no tienen los fundamentos suficientes para rechazar la obra.



"No tienen argumentos sólidos como para decir que se cancele. Realmente no tienen argumentos, van a seguir teniendo espacios para estacionarse y los carriles que ya hay, únicamente se está ordenando".



Comentaron que son más de 3 mil ciclistas a favor y a éstos se suman más ciudadanos que buscan evitar el uso del automóvil a tal grado que ya hay escasez de bicicletas.



"Tenemos muchos beneficios en cuanto al tiempo, salud y economía. No es lógico esperar a que haya mil ciclistas para hacerles una infraestructura, porque los que ya hay se van a seguir moviendo aunque haya o no infraestructura".



En cuanto a los comerciantes, consideraron como una opción viable que puedan vender artículos para este medio de transporte y, con ello, se podrían beneficiar todos.