Ciclovía de Xalapa no será removida sino mejorada

El regidor primero del Ayuntamiento de Xalapa, Aníbal Pacheco López, aclaró que la ciclovía que instaló la pasada administración municipal en la avenida Adolfo Ruiz Cortines continuará operando, por lo que rechazó que se piense en quitarla.“No, en ningún momento se ha planteado quitarla, se trata de mejorar, ver y replantear, es un asunto que lo conocen los ciclistas, ellos la utilizan, ellos saben lo que está pasando, qué tanto está funcionando”, expresó en entrevista.Tras una primera reunión que sostuvo el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil con integrantes de colectivos ciclistas y en la que él estuvo como Titular de la Comisión Edilicia de Tránsito y Vialidad, señaló que se acordó que el 7 de febrero se volverán a reunir para tratar las acciones a seguir en torno a dicha infraestructura.“Tenemos que ser honestos, nosotros no tenemos el conocimiento de lo que ellos han vivido y de sus planteamientos, hoy dejaron aquí tres documentos de sus propuestas y observaciones y el Alcalde les propuso que el 7 de febrero tengamos una reunión con varias áreas del Ayuntamiento como Obras Públicas o Desarrollo Urbano para la obra que se vaya realizando, se vaya considerando donde sea posible dejar los espacios que ellos necesitan para poder transitar y evitar accidentes”, comentó.Pacheco López abundó que en la próxima plática, los defensores de este medio de transporte presentarán un diagnóstico de qué es lo que requiere el tramo de la ciclovía y si ya requiere alguna reparación por algún daño que haya sufrido.“Pero es un diagnóstico que ellos van a hacer, es el compromiso que ellos se llevan para plantearlo el 7 de febrero, cuál es la sugerencia y nosotros ya, con las áreas expertas del Ayuntamiento, poder hacerles el planteamiento de lo que se puede y no se puede hacer”, enfatizó.Apuntó que también buscarán un encuentro con el Director General de Tránsito del Estado y el delegado en Xalapa, para que en la reglamentación también estén contemplados los ciclistas, pues dijo que en el tema de la movilidad se deben contemplar todos los sectores que hacen vida en la ciudad como los motociclistas, peatones, personas con capacidades diferentes y automovilistas.“Veracruz y más Xalapa tienen que estar no sólo a la par de lo que se hace en otros Estados, sino a la vanguardia de este tema tan importante e interesante, donde participan miles de jóvenes de todas las edades, hombres y mujeres”, destacó el edil.Finalmente, calificó como un “error” que el Alcalde, él y sus homólogos como autoridades del Ayuntamiento tomaran una decisión sin escuchar las propuestas de los ciclistas, pues son ellos los que tienen el conocimiento al vivir su día a día pedaleando por la Capital.