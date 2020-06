Ciclovía en Xalapa sigue sin avances a 3 meses de su aprobación, critican regidores

Regidores del Ayuntamiento de Xalapa solicitaron un proyecto concreto para la ciclovía, pues desde que se anunció hace algunos meses, no han tenido reuniones al respecto y afirmaron que se podría ajustar el presupuesto destinado a esta para tratar los apoyos alimentarios causados por la pandemia.



Durante sesión extraordinaria de Cabildo el edil Francisco González Villagómez señaló que las circunstancias han cambiado para seguir con la inversión de aproximadamente 14 millones de pesos para esta obra.



Por lo que sugirió que se le diera prioridad a los problemas de la sociedad por el COVID-19.



“Este es el momento en el que obras deben ser prioritarias, necesitamos más obra para ayudar a la gente y crear más empleo. La pandemia va para largo, sabemos que el ayuntamiento no va a resolver toda la problemática que existe en Xalapa. En esta ocasión al no contemplar una reestructuración de la ciclovía y meterla a modificación no estoy de acuerdo”.



A esto, se le sumó el regidor Pedro Alvarado, quien dijo que la ciclovía fue un proyecto controversial, donde días después de su aprobación en Cabildo, se solicitaron detalles de esta obra, sin que hasta la fecha se haya presentado.



“Tres meses después no hemos tenido alguna noticia sobre el avance de esta presentación del proyecto”.



Por su parte, el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, defendió esta obra, pues aseguró que es una alternativa para tener una vida más sana y saludable.



“Creo que la pandemia nos obliga a cambiar la vieja normalidad, no podemos seguir con la misma situación, debemos avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo urbano, un nuevo modelo de ejercicio. Nuestro ayuntamiento ha dado prueba de que poco a poco se puede ir avanzado en un nuevo modelo de ciudad”.



El alcalde, cuestionó que si como autoridades se seguirá apostado por los automóviles, cuando la situación en la ciudad ya es caótica para transitar.



“Yo creo que hay muchos mensajes que nos está dando la pandemia en el sentido de que no es sensato seguir por ese camino. Generamos la contaminación del aire, estamos generando gases de efecto invernadero. Esto está pensado para nuestra gente, no para gente nice o fifí”.



Tras este diálogo en el cabildo, se aprobó por mayoría, la construcción de nueve obras por 43 millones 634 mil 796 pesos, como parte de las modificaciones al Programa General de Inversión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) 2020.



Además, se autorizó la aplicación de más de 9.7 millones de pesos para la adquisición de despensas y material de protección para personal de seguridad ante la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus.