Científicos proponen usar “armas sónicas” para dispersar aglomeraciones en pandemia

Para reducir los contagios y propagación del COVID-19, expertos en ciencia y tecnología proponen la construcción de armas sónicas que no causan daño a la salud, pero ayudan a dispersar a la población en puntos de concentración que se consideran focos de riesgo en Poza Rica y Coatzintla.



El secretario técnico del Consejo municipal de Ciencia y Tecnología y docente de CONALEP en Poza Rica, Israel Téllez González, dijo que realizó de manera formal la petición a las autoridades municipales de Poza Rica y Coatzintla para que se ocupe una propuesta tecnológica.



Explicó que pone a disposición “armas sónicas” para poner orden en las calles ante las aglomeraciones de ciudadanos que no acatan las normas sanitarias contra el COVID-19.



Estas concentraciones se han detectado en la zona centro de la ciudad, pero también en campos deportivos, donde han celebrado partidos de futbol, que ni a la policía municipal le han hecho caso para retirarse, hecho que fue registrado por medios de comunicación ocurrido el 31 de diciembre.



Este tipo de situaciones ponen en riesgo a las personas, desde contagios hasta confrontaciones, advirtió el equipo que diseñó junto con otros expertos en ciencia y tecnología. Se pueden ocupar dispositivos acústicos de largo alcance y que en otros países se utilizan para ayudar a dispersar a participantes de protestas y motines, lo cual tiene efectividad y no provoca daños a la salud.



Mencionó que se les conoce como armas sónicas que pueden alcanzar los 151 decibeles que son sensibles al oído humano y que se pueden fabricar dispositivos de corto alcance para que ayuden a poner orden en las concentraciones.



Estos equipos pueden ser utilizados por elementos de una corporación policiaca y de Protección Civil, lo que evitará que se hagan rondines con automotores y se pone a disposición a la fabricación de estos equipos que ocupan solo 100 watts, entre los 100 a 500 metros, como potencia máxima.



Lo que se pretende es coadyuvar a las autoridades municipales para reducir los contagios por coronavirus, por ello ponen a disposición su mano de obra y la inversión es mínima, ya que se tienen los cálculos de su costo.