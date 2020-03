Cientos de orizabeñas salen a las calles para repudiar violencia feminicida

Cientos de féminas salieron a las calles de Orizaba para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, al grito de “¡Ni una menos!”, exigiendo un alto a la violencia, garantías de vida, seguridad y respeto.



Dijeron que seguirán luchando por una mejor calidad de vida y para que ni una más sea privada de la vida.



Portando prendas de color morado y negro, desde niñas hasta adolescentes, adultas y de la tercera edad, partieron de la calle aledaña al Poliforum “Mier y Pesado” recorrer la Avenida Oriente 6, hasta llegar al parque “Apolinar Castillo”.



"¡Ya volvimos a salir!", "¡Exigimos justicia para las que ya no están!"; "¡En las calles queremos ser libres, no valientes!", "¡No somos todas, faltan las muertas!", fueron algunas de las consignas que lanzaron al demandar justicia para aquellas que fueron asesinadas.



Aseguraron que se han cometido este año alrededor de 35 feminicidios en la entidad.



Asimismo, señalaron que las mujeres aún no se atreven a denunciar pues las que deciden hacerlo se enfrentan con muchas trabas, como la tardada la conformación de los expedientes e impunidad, desistiendo de dar seguimiento a sus casos.