Cierra registro para concurso de urna electrónica del OPLE; UV siempre sí participará

Finalmente, 16 Instituciones de Educación Superior solicitaron su registro en el Concurso de Diseño y Creación de un Prototipo de Urna Electrónica con características y especificaciones técnicas que permitan su utilización en procesos electorales locales, mecanismos de participación ciudadana locales y elecciones escolares.Al cierre de los registros, la Comisión Especial de Innovación y Evaluación del Organismo Público Local Electoral (OPLE) reportó que las Instituciones de Educación Superior inscritas son la Universidad Hernán Cortés, Universidad Euro-Hispanoamericana, Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Universidad de Xalapa, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz y la Universidad Veracruzana (UV).Cabe mencionar que este jueves, el consejero Roberto López Pérez había dicho que hasta ese día la UV no había manifestado interés en participar pues no se había registrado. Hasta ayer sólo se habían inscrito 7 instituciones de educación superior.Así como los Institutos Tecnológicos Superiores de Cosamaloapan, Álamo Temapache, Poza Rica, Xalapa, Martínez de la Torre, Misantla, Cerro Azul, Zongolica y Coatzacoalcos.Ahora, de acuerdo con la convocatoria, el Jurado Calificador evaluará los proyectos recibidos.A más tardar el 23 de septiembre dará a conocer el proyecto ganador, que recibirá 50 mil pesos para el desarrollo del prototipo de urna electrónica.El período para la elaboración y entrega del prototipo de urna electrónica será a partir de que reciban el financiamiento y hasta el 15 de noviembre de 2022. El plazo será inamovible.En la entrega del prototipo se deberá contemplar la documentación soporte de, al menos, todo el código fuente generado, documentación del diseño del sistema, así como manuales de usuario, así como el escrito final donde conste la cesión de derechos y demás documentación que se hubiera generado, de manera física y electrónica.Una vez verificado que el prototipo presentado cumple con las características del proyecto ganador y se hubiera entregado toda la documentación necesaria, el OPLE Veracruz realizará una ceremonia de premiación, a más tardar el 30 de noviembre de 2022, en donde se hará entrega al equipo ganador de:Un total de 75 mil pesos, un reconocimiento a cada integrante del equipo y 10 equipos informáticos reacondicionados para la Institución Educativa representada por el equipo ganador.Entre los requisitos que debe cumplir el prototipo de urna electrónica están el de poder imprimir comprobante de votación, la puesta en ceros y los resultados finales.Deberá permitir la configuración de diferentes tipos de elección (a efecto de que la persona pueda votar el mismo día por uno o varios cargos), así como la impresión de más de una boleta.Deberá permitir que la o el elector emita su voto a través de las distintas maneras que éste puede darse (Por Partido Político, Coaliciones -en sus distintas combinaciones-, Candidaturas Independientes y Voto Nulo).Deberá permitir que la o el elector, que así lo desee, pueda escribir sobre la boleta electrónica, para el caso de anotar el nombre de una Candidatura No Registrada o expresiones diversas para voto nulo.Acceso seguro para poner en ceros y abrir la votación e imprimir resultados finales.