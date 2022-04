Cierra RFE padrón y lista nominal en Veracruz para consulta de revocación

A seis días de la jornada de votación para la Revocación de Mandato al Presidente de la República, el Registro Federal de Electores (RFE) de Veracruz cerró el Padrón Electoral y la Lista Nominal sin observaciones de los partidos políticos.Sergio Vera Olvera, vocal ejecutivo del RFE, confirmó que el Padrón Electoral de Veracruz es de 5 millones 986 mil 680 electores.Y la Lista Nominal que se utilizará el domingo 10 de abril es de 5 millones 897 mil 441 electores, es decir, son los ciudadanos que podrán participar en la jornada al tener en su poder la credencial para votar con fotografía vigente.Dijo que, por tratarse de un procedimiento con las mismas características de un proceso electoral, se inscribieron al Padrón Electoral y a la Lista Nominal 205 jóvenes veracruzanos que al 10 de abril tendrán 18 años cumplidos.Serán jóvenes que por primera vez ejercerán su derecho al voto y en este caso lo harán en un proceso de democracia directa, como es la revocación de mandato.Asimismo, recordó que en Veracruz hay más de 280 mil credenciales para votar con fotografía terminación 21 que perdieron vigencia el 31 de diciembre del año pasado, debido a que sus poseedores no la actualizaron.Aunque el Consejo General de INE extendió una prórroga de vigencia hasta el 10 de abril con la finalidad de que puedan participar en la Revocación de Mandato, esas credenciales perderán vigencia al siguiente día, ya que automáticamente se darán de baja del sistema.Por lo que ya no servirán como identificación oficial para trámites personales en instituciones bancarias ni en escuelas, principalmente. Esos ciudadanos tendrán que acercarse a los módulos del INE para solicitar una nueva credencial.Agregó que, con motivo de las medidas sanitarias a causa del Coronavirus, los módulos de atención del INE dan servicio mediante citas programadas.Vera Olvera añadió que las credenciales para votar con fotografía tienen una vigencia de 10 años y en el caso de Veracruz anualmente entre 380 mil y 400 mil micas pierden vigencia.Y entre el 40 y 50 por ciento de esos ciudadanos acuden en tiempo y forma a renovar la credencial y el resto lo hacen cuando ya no se las reciben como identificación oficial.