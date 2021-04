Cierran campañas aspirantes a dirigencia de sindicato azucarero, en Atoyac

No más supresión de plazas y buscar el pago pendiente de reparto de utilidades, “ya es hora de ponerle un hasta aquí al grupo Beta San Miguel”, dijo Luis Roberto Trujillo Alvarez, durante su cierre de campaña, con miras a la elección del proximo 19 de este mes, donde la base trabajadora elegirá al próximo secretario general de la sección 23 del STIASRM del ingenio Central Potrero.



En este proceso, donde participan tres candidatos con las planillas Naranja, Vino y Rojo, en el que más de 700 obreros elegirán a su secretario general, Trujillo Álvarez manifestó que no promete lo que no va a cumplir pero aseveró que buscará hacer respetar los derechos de la base trabajadora.



En ese sentido, propuso no más supresión de plazas, combate a la pandemia, transporte de personal, ambulancia para combate al COVID-19, e ir buscando las objeciones de la participación de reparto de utilidades (PTU); tema que más les ha preocupado a los obreros de este ingenio, que en el año fiscal 2019/2020 no recibieron utilidades.



Llamó a la unidad obreros y cañeros para que no sean pisoteados sus derechos y poner un hasta aquí al Grupo Beta San Miguel.