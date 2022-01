Cierran Centro de Salud en Zongolica porque no pagaron renta del inmueble

Habitantes de la comunidad de Tlacnepaquila, de este municipio, indicaron que por falta de pago de la renta fue cerrado el Centro de Salud de este lugar.Los inconformes indicaron que desconocen el por qué la Jurisdicción Sanitaria número 7 no ha cubierto el pago de la renta.Mencionaron que este lugar se habilitó hace dos años, luego que el Centro de Salud tuviera que ser desalojado debido a la aparición "de un supuesto dueño".Señalaron que han habitado esta congregación desde hace 100 años, primero sus abuelos, luego sus padres y ahora ellos y sus hijos pero desde hace algunos años una persona comenzó a reclamar el lugar y desde entonces han tenido problemas.Comentaron que tras ser cerrado por el propietario de la casa el lugar donde se daba atención médica, un buen número de personas resultaron afectadas, ya que ahí se atendía a 15 comunidades.Señalaron que hasta ahora no saben qué pasará y si habrá un arreglo pero esperan que sea pronto pues la gente no tiene dinero para estar yendo a la cabecera y también está el problema del COVID-19, por lo que urge la atención.