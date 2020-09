Cierran definitivamente 40 negocios del centro de Coatza; culpan a medidas contra pandemia

Por la pandemia, al menos 40 comercios del centro de Coatzacoalcos cerraron de manera definitiva, afirmó Ángel Pavón empresario de la ciudad.



Afirmó que los cierres de calles y las medidas implementadas por las autoridades para "contener" la situación de epidemia mermó la economía de pequeños, medianos y grandes empresarios, quienes continúan con bajas ventas.



Añadió que hubo un momento en que, por lo menos las ventas de su empresa dedicada a la ropa y los zapatos bajaron hasta en un 90 por ciento.



Lamentó que pese a los intentos que ha tenido el gremio empresarial en reunirse con el alcalde Víctor Carranza, éste ha hecho caso omiso a sus peticiones y sugerencias de cómo llevar mejor la situación de la pandemia.



"Cuando inició la pandemia todos aceptamos el cierre de negocios, calles y lo aceptamos porque no teníamos experiencia en el tema, pero creo que ya se están tomando medidas muy arbitrarias e innecesarias y no están dando resultado. Conté hace unos días 40 negocios que ya no volvieron abrir, estamos hablando del dueño del local, del personal que laboraba ahí y que ya no tiene empleo, la verdad está cerrado todo el centro", dijo.



Desesperados por la situación el grupo de empresarios afectados solicitaron una reunión con Carranza Rosaldo para exponerle la realidad que viven actualmente.



"No solamente es solicitar apoyo para el sector del centro, sino para toda la sociedad, principalmente los jóvenes que son emprendedores y que son profesionistas, ninguno tenemos ingresos", aseveró.



Dentro de las propuestas pidieron la reactivación de los negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad. De manera personal Ángel Pavón indicó que su nómina ha disminuido en un 50 por ciento desde que inició la pandemia por el COVID-19.