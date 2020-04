Cierran más negocios de Orizaba ante Fase 3 de pandemia

Día a día, hay más negocios en Orizaba que deciden cerrar temporalmente sus puertas; de diversos giros han colocado anuncios donde informan a sus clientes que en junio regresan a actividades. Por su parte, el Ayuntamiento, a través de patrullas de Policía y perifoneo, piden a la personas quedarse en casa.



Negocios de ropa, zapatos, laboratorios de análisis clínicos, pusieron en sus puertas los letreros que dejan en claro que cierran sus puertas hasta junio o que pueden ser atendidos en la matriz, incluso algunos supermercados han cambiado sus horarios, reduciéndolos por algunas horas en su apertura y el cierre.



De hecho, comercios como Crediland, el cual fue multado en días pasados por no tener sus empleados cubrebocas, ya decidió bajar sus cortinas hasta nuevo aviso, sin embargo, dejaron letreros que indican a los clientes las páginas de internet y teléfonos donde pueden despejar sus dudas y también informan en que sucursales bancarias pueden hacer sus pagos.



Por su parte, el Ayuntamiento también ha reforzado sus medidas de prevención ante el COVID-19, pues en diferentes calles, por medio de los altavoces de las patrullas, siguen instruyendo a la gente a irse a casa y no andar en la calle.



Y en donde se ha visto también mayor presencia policiaca que invita a la gente a "Quedarse en casa" es en la Calle Fransciso I. Madero, donde los pobladores no sólo de Orizaba sino también de otros municipios siguen llenando las calles.