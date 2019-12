Cierran tramo carretero Cumbre de Tuxpango-Campo Chico para reparar socavón

El aAyuntamiento de Ixtaczoquitlán informó a la población en general, a través de la Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad y la Dirección Municipal de Protección Civil, que el tramo carretero Cumbre de Tuxpango a Campo Chico se mantiene restringido a la circulación vehicular.



Autoridades de estas dos dependencias exhortaron a los conductores a no transitar por la zona pues se están llevando a cabo los trabajos de reparación del socavón por parte de Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).



Por ello, se pidió a los automovilistas y transporte en general que tomen las vías alternas predispuestas con anticipación y acatar las indicaciones en razón de prevención de una emergencia mayor dado que existe un dictamen.



Dentro de las vías alternas destacan: para las comunidades de Campo Chico, Ex Hacienda Campo Grande, Capoluca y Tuxpanguillo utilizar la carretera estatal Ixtaczoquitlán – Fortín e ingresar vía Barranca San Miguel, perteneciente a Coapichapa, Fortín - Intermedio Zapoapan, Zapoapan y la carretera hacía Campo Chico.



Pero también pueden ingresar por Villa Unión, conducir a Zapoapan y retomar la carretera a Campo Chico, toda vez que la prioridad es no poner en riesgo la integridad de la ciudadanía.



De hecho, autoridades informaron que en las vías alternas habrá vigilancia tras la solicitud que hicieran los pobladores.