Cierre de bares y cantinas seguirá en Xalapa, advierten por clausuras

La Subdirección de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, reiteró que bares y cantinas permanecerán cerrados hasta que las autoridades del sector salud emitan nuevas indicaciones.



Lo anterior, luego de que se difundiera en redes sociales la apertura de bares en la capital del estado.



"No hay la autorización para la apertura de bares, es porque es lo que está circulando en redes. No hay autorización. Quienes tienen restaurantes pueden abrir, lo que están prohibido es la venta de alcohol y es lo que está generando este escándalo", expresó el subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán.



El funcionario municipal, señaló que se están difundiendo mensajes en sentido contrario, por lo que dicha área continuará con los operativos e inspecciones para que se respeten los lineamientos de la Federación, Estado y Municipio.



"No hay autorización. Cantinas están prohibidas, restaurantes no hay ninguna prohibición, venta de alcohol, pues hay ley seca. Lo manejaron empresarios, pero no".



Además, dio a conocer que hace unas horas, clausuraron el restaurante Villa Rica, ubicado en Murillo Vidal, pues estaba vendiendo alcohol siendo viernes de ley seca.



"Clausuramos el restaurante Villa Rica porque estaba vendiendo alcohol; el restaurante Villa Rica que pudo haber estado con servicio pero infringieron. Habrá operativo permanentemente", concluyó.