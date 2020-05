Cierre de calles del Centro Histórico “golpea” más a taxistas de Coatepec

La situación para los taxistas de Coatepec durante este fin de semana fue crítica, pues el cierre del Centro Histórico golpeó aún más a este sector que se ha visto afectado por la contingencia sanitaria.



Y es que, aunque la gasolina ha registrado disminución en sus precios, este gremio no pudo circular de manera normal el fin de semana.



Al respecto, el líder de Premier y Taxistas Libres Unidos, Alejandro Monge, refirió que ese sector está devastado pues les ha ido muy mal económicamente ante el cierre de negocios, escuelas y toda actividad.



“Nos ha ido muy mal. Nuestro trabajo ha menguado bastante, el gremio está devastado. Antes te ganabas 200 pesos, ahora te ganas 60 y no alcanza para nada. El precio de la gasolina bajó, pues ahora está en 15.50 pesos el litro cuando hace dos meses estaba en casi 20 pesos pero no podemos circular”, detalló.



El líder de los taxistas lamentó, además, que los apoyos económicos que está entregando el Gobierno del Estado fueron limitados y sólo los recibieron unos cuantos.



“Este apoyo sólo fue para los choferes. En mi agrupación fueron varios los que recibieron los mil pesos que entregó el Gobierno del Estado”, refirió.



Por último, dijo que como medidas de prevención para evitar el contagio del Coronavirus, los taxistas de esta agrupación diario realizan la sanitización de sus autos, además que en “El Crucero” dispusieron una garrafa y jabón líquido para quien quiera lavarse las manos.