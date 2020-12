Cierre de calles por disputa de “sitio” de taxis concluye con acuerdo de uso alternado

Concesionarios adheridos a la CROC y algunos choferes de modalidad “libre” se disputan una rampa que se ubica sobre la zona del mercado de Tantoyuca, lo que provocó que los primeros cerraran por varios minutos calles aledañas. Tras intervención de autoridades, se acordó que ambos grupos se turnarán su uso.



Se informó que debido a esta confrontación, los taxistas de la CROC, representados por Humberto Muñoz, cerraron por varios minutos la calle del Ganado y la Municipalizada, cercanas al mercado municipal.



Cabe mencionar que los ruleteros que no pertenecen a ninguna organización que pugnaban por estar en la rampa desde hace 3 meses, solicitaron a la agrupación de taxistas que les permitieran subir pasaje, ya que no pueden tener el control de esos espacios.



Posteriormente, al lugar acudieron autoridades de Vialidad y de Transporte Público de la Delegación de Tantoyuca, que tras el diálogo con ambas partes se acordó que el uso de la rampa en disputa se habrá de intercalar entre distintas agrupaciones, por lo que se deberá dar ascenso y descenso de pasajeros en un máximo de 6 unidades, medida que los transportistas se comprometieron a cumplir.



Será el Delegado de Transporte Público con sede en Tantoyuca, Jorge García, quien se encargará de que el acuerdo se cumpla así como de la revisión de la documentación de las unidades, tales como que hayan cumplido con la revista vehicular, tener seguro y licencia vigente.



En tanto, las autoridades de Vialidad Municipal esperan que no se genere otro conflicto entre los concesionarios y respeten el servicio que habrán de prestar a pasajeros que asciendan en la zona del mercado, por lo que estarán atentas a cualquier agresión que se desarrolle entre taxistas que no cumplan con lo establecido.