Cierre de fronteras por Coronavirus, deja a dos veracruzanas varadas en Perú

El director de la Oficina de Atención a Migrantes del Estado, Carlos Escalante Igual, mencionó que el cierre de fronteras en países como Perú debido a la pandemia del COVID-19, tiene atrapadas a dos veracruzanas en la ciudad de Cusco.



En entrevista telefónica, puntualizó que las veracruzanas contactaron a la dependencia que representa, para pedir apoyo gubernamental y agilizar su regreso a territorio mexicano.



Lamentablemente, señaló que aunque las gestiones ya comenzaron su retorno no ha sido posible debido al cierre de fronteras y la saturación de las terminales aeroportuarias.



Escalante Igual indicó que hasta ahora no han recibido más peticiones de veracruzanos que estén de viaje en el extranjero y quieran regresar al país,, aunque no descartó que existan más veracruzanos varados ante el cierre de fronteras en varios países.



"Están rumbo al aeropuerto para ver si en un próximo vuelo pueden salir, en caso de que no se pueda, regresarán al hotel y volverán a intentarlo, pero estamos sobre ese asunto", dijo.



Cabe destacar, que recientemente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta este viernes ha logrado regresar a mil 153 mexicanos que se encontraban varados en países de centro y Sudamérica, quienes optaron por volver a la República Mexicana por temor a contagiarse de COVID-19.