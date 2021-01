Cierre de fronteras por pandemia impidió a ganaderos del sur comercializar sus animales

Los ganaderos del sur de Veracruz viven una situación muy difícil por la pandemia de Coronavirus, sus animales se acumularon por el cierre de fronteras y no pudieron ser comercializados.



Además, el precio de la res se mantuvo, en cambio tanto combustible para el traslado como el aretado y alimento del ganado sí se incrementó.



“Una cifra exacta no te la puedo decir, habría que ver estadísticas oficiales pero yo creo que podemos pensar en un 15 o 20 por ciento en la facturación, si antes se consumía equis cantidad de vacas se nota en la facturación”, dijo Víctor Pérez, médico veterinario zootecnista.



Aseveró que no hubo incentivos por parte de la autoridad federal y estatal en Veracruz y a pesar de esto, el campo no se detuvo, tanto productores ganaderos como agricultores estuvieron trabajando en medio de la emergencia sanitaria.



“Esta pandemia ha pegado directamente por el lado de la productividad. Es un sector (el ganadero) muy golpeado, quizás no por el tema médico, porque son áreas rurales, más aisladas, donde la población es más dispersa y no ha pegado tanto como en las grandes ciudades. Pero por el lado económico, el consumo de productos básicos de carne de pollo, de res, se ha visto afectada”, dijo.



Carlos Cedano Ávila, presidente de la Asociación Ganadera de Coatzacoalcos, afirmó que es necesario que se siga apostando al sector agropecuario.



Dijo que a finales del 2020, el precio de la res subió ligeramente, situación que no se mantuvo.



“Llegó a subir tantito a finales de noviembre y principios de diciembre lo que era el becerro a pie. Sin embargo, ahorita volvió a bajar, aunado a eso, lo que es el acero, el trigo, el maíz, la mayoría de los insumos que importamos sí subieron de precio“, finalizó.