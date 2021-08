Cierre de Juzgados era necesario pero ya no habrá más

Ya no habrá más cierre de juzgados en el Estado de Veracruz pero los que ya dejaron de funcionar no volverán a operar, dejó en claro la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Inés Romero.



"Ya hay reducción en los salarios de los Magistrados", afirmó y acto seguido se le preguntó si habrá más eliminación de Juzgados en la entidad veracruzana, a lo que respondió que no. "No, ya no. Era necesario (el cierre de algunos) y los que fueron cerrados ya no se abrirán... No, ya no".



Entrevistada tras concluir la sesión solemne del Congreso del Estado con motivo de los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba en el Teatro Pedro Díaz, aseguró que el Poder Judicial está trabajando y se encuentra bien. "Muy bien, gracias a Dios, muy bien, estamos muy bien, gracias".



Cuestionada en referencia a la situación económica por la que está atravesando este Poder y que se ha conocido que es grave, sólo se remitió a expresar que se está resolviendo.