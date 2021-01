Cierre de juzgados evidenció la falta de tecnología para trabajar a distancia: Abogado

El cierre de los juzgados tanto estatales como federales solo deja a la vista la falta de tecnología para trabajar a distancia como se requiere por la pandemia de COVID-19, afirmó el abogado Juan Carlos Fernández Zulueta.



"Llevamos un retraso tecnológico tremendo que obviamente por las situaciones de salud que estamos viviendo en el país, al no tener aplicaciones para celebrar los juicios en línea esto provoca que se detengan todas las actividades por mandato del consejo de la judicatura".



Esta acción lamentablemente solo les trae un rezago grave pues los juzgados retomarán actividades hasta el 28 de febrero con posibilidad de que se entienda por el riesgo de contagios al personal al ser la mayoría de la tercera edad.



Fernández Zulueta dijo que genera que todos los asuntos se retrasen y con ello no haya justicia ni pronta ni expedita.



En el tema económico los más afectados no solo son los abogados sino también los justiciables, pues nadie quiere esperar tanto tiempo a que les resuelvan sus casos y sobre todo seguir pagando un servicio que no tiene fecha de respuesta.



En su caso señaló estar en contra del cierre de juzgados por lo que pide al Poder Judicial del Estado de Veracruz tomar cartas en el asunto y buscar una solución para que sigan trabajando aún más en la pandemia pues no es temporal y la justicia no se puede paralizar al contrario se debe modernizar el sistema para que siga funcionando.