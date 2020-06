Cierre de negocios por pandemia dejó sin trabajo a empresas de publicidad

Empresarios de publicidad afirman que están en el peor momento de la crisis debido la pandemia por el COVID-19, la cual les ha impactado en la disminución de anuncios publicitarios.



Para mantenerse han tenido que modificar sus productos, utilizando principalmente los medios digitales para la promoción.



Se han dejado de imprimir volantes, incluso los espectaculares están vacíos porque no pueden costear la renta de los espacios, señaló Arturo Hernández Pérez, empresario del ramo.



"Nos hemos tenido que adaptar a las tecnologías. Hemos tenido que migrar a lo digital, no nada más el volante impreso, también manejar el diseño y cuestiones que ellos puedan usar en sus redes, más digital, más de lo que llega al dispositivo móvil", dijo.



Las ventas publicitarias y de imprenta han caído hasta en un 90 por ciento, en la última semana el sector ha ido recuperándose pero de manera muy lenta.



El detener las actividades de los comercios pequeños, es lo que más impactó al sector publicitario que dependía de las PYMES.



"Uno de los nichos de mercado que más vendíamos es al comercio pequeño y el hecho de parar las actividades dejaron de generar y aunque ellos quisieran invertir en su publicidad, no se puede, apenas se ve un pequeño, muy pequeño regreso a la normalidad", dijo.



Adicionalmente, han incentivado a los clientes con paquetes publicitarios y facilidades de pagos.