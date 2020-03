Cierre de parques en Orizaba por COVID-19 empobrece a boleros

Las medidas que se han puesto en marcha en Orizaba por la pandemia del COVID-19 provocarán el empobrecimiento de algunos sectores, como el de los boleros, de los que al menos 20 de ellos se han visto afectados por el cierre de los parques, principalmente el “Apolinar Castillo”, señaló el secretario general de la CROC en la zona, César Silva Reyes.



Mencionó que tan sólo en ese parque hay unas 16 personas que laboraban en dos turnos, mañana y tarde, ofreciendo betún para el calzado pero al acordonarlo, se quedaron sin su sustento de un día para otro.



Consideró que se trata de una situación muy difícil para ellos y sus familias, pues es gente que va al día.



Mencionó que a diferencia de quienes cuentan con un trabajo en una fábrica o una empresa, no tienen prestaciones ni salario fijo, sino que dependen de lo que llegan a ganar en un día pero al acordonarse esa zona se quedan en la indefensión.



Consideró que es el mismo caso de los comerciantes ambulantes, ya que para ellos tampoco hay ninguna garantía.



Indicó que su supervivencia dependerá de sus familias si las tienen, de vecinos, a no ser que reciban alguna ayuda de un programa federal, porque el municipio no tiene la solvencia como para apoyar a toda la gente en condición vulnerable para dotarles de una canasta básica, suponiendo que sean del municipio, pues hay gente que llega a vender aquí por necesidad y ahora también se lo están prohibiendo.