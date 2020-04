Cierre de playas en Veracruz Puerto afectará más a palaperos

Palaperos ubicados en la playa "Villa del Mar" en el puerto de Veracruz, afirman que el anuncio oficial del cierre de playa, así como los operativos para inhibir la presencia de personas en el litoral, les reducirá aún más las ventas.



Si bien se informó que no se permitirá que haya bañistas en los 700 kilómetros de playas en todo el Estado, las palapas podrán seguir abiertas pero con las medidas de sana distancia y de salubridad, dijo Víctor Morales, de la palapa "Buchacas".



"Nada más dijeron ‘cerramos las playas y ya ‘. Eso nos afecta pero la gente puede venir a consumir; los restaurantes no los van a cerrar. De por sí hay poca gente, aquí tenemos un promedio de todo lo que es los palaperos, hablemos un poco de 200 meseros. Que si llegamos de cerrar desgraciadamente afectamos a toda sus familias y nosotros también", dijo.



En la zona de Villa del Mar, hay aproximadamente 16 palapas y en las últimas semanas las ventas han caído hasta en un 90 por ciento.



En un día regular, se venden 3 mil pesos pero en la actualidad se llega a tener un solo cliente.



"Un 80 al 90%, a ver si cae algo porque la verdad nos agarró mal a muchos. Aquí lo poquito que vendemos, compramos pollo y lo comemos entre todos porque sería feo que vienen a trabajar y no tengan sustento pero es lo que estamos haciendo con la gente de aquí".



Aseguran que mantendrán abiertas sus palapas hasta que les sea posible.