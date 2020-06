Cierre del Centro de Coatzacoalcos golpea ventas de dulceros

Los dulceros de Coatzacoalcos solicitaron que no se sigan cerrando las calles del Centro de la ciudad durante los fines de semana, pues sus ventas se siguen reduciendo por la pandemia del coronavirus.



Angélica Durán García, integrante de la Unión de Comerciantes, aseveró que de la agrupación sólo cuatro están saliendo a trabajar, el resto se queda en casa por ser personas de la tercera edad o padecer una enfermedad crónica.



Mencionó que a la organización también se han sumado vendedores de cocos, quienes han reportado que a pesar de las altas temperaturas sus ventas no se han incrementado.



“Todos en general, los vendedores ambulantes nos vemos perjudicados porque con la pandemia no estamos laborando como nosotros esperábamos, a pesar de que hay un intenso calor no se vende porque la gente no está saliendo”, afirmó.



Y es que con el cierre de calles para evitar el paso de vehículos y disminuir el tránsito peatonal, la concentración de personas en las zonas céntricas es minúscula y de ahí sus ventas bajas.