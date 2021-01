Cierre del centro no afecta tanto a transportistas de Veracruz Puerto

Afirman transportistas de camiones urbanos que no han registrado impacto negativo por los decretos para reducir la movilidad en los centros de ciudades con mayor contagio de COVID-19.



El presidente del Movimiento Nacional del Transporte Multimodal, Carlos Madrazo, señaló que los urbanos se convierten en abastecedores por zonas, por lo cual no han tenido que realizar modificaciones a sus rutas.



Asimismo, señaló que no han reducido rutas, ni alterado los horarios durante los días en los que se aplican los decretos.



"Lo que pasa en el cierre del centro, qué es lo que hace el camión, llega y se vuelve un abastecedor, llega y se retorna a su ruta, la gente llega y camina, ya traemos un esquema de cómo distribuir los camiones, seguimos haciendo el trabajo nada más no llegamos hasta el punto y la gente camina unas cuadras".



No obstante, recordó que debido a la misma situación sanitaria, la demanda del transporte de pasaje ha disminuido un 40 por ciento.



Ante este panorama, han tenido que parar unidades y reducir la carga laboral para los choferes.



"En el urbano traemos un promedio de 40 por ciento que disminuyeron el pasaje, las unidades se han tenido que hacer que un día circulan un número de unidades y otro día circulan otras unidades, tratando de equilibrar para que todos los operadores tengan un ingreso", explicó.