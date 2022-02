Cifras de infectados con VIH-SIDA no están actualizadas, exponen

Desde que inició la pandemia de COVID-19 se dejó de dar seguimiento a los nuevos casos de VIH y SIDA, a eso se le agrega que ya no se hicieron pruebas rápidas para detección y así no se sabe cuántos nuevos pacientes con transmisión puede haber en la entidad.En entrevista, la integrante del Grupo Multisectorial en VIH-SIDA, Patricia Ponce Jiménez, apuntó que es lógico el crecimiento de casos en la entidad, el problema es que no hay números exactos para saber el comportamiento de este mal."Siguieron creciendo normalmente como sucede en el estado de Veracruz, que en un mes puede haber mil 200 y hasta más, y no aparecen las cifras porque no se hicieron pruebas y eso es un problema que se cobijó dentro de la pandemia del coronavirus".Pero otro de los problemas es que no hay registros fidedignos que antes hacía CENSIDA y que ahora ya no efectúa, lo cual provoca no saber cuántos son hombres, mujeres, trans. "La parte epidemiológica en su perdición estadística se soltó, igual no se sabe lo referente a la mortalidad, al nacimiento de niños con VIH".Explicó que el boletín epidemiológico no es una cifra real, pues al no hacerse las pruebas la detección es mínima y los pocos números existentes son los que se reportan. Tampoco hay registro de muertos por esta enfermedad, o cuántos pacientes con VIH y SIDA sufrieron del contagio de COVID-19.