Cifras estatales de COVID-19 no coinciden con las municipales: Alcalde de Nogales

El alcalde de Nogales, Guillermo Mejía Peralta, señaló que el reporte diario de datos sobre la pandemia del COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud no coincide en las estadísticas que se tienen, pues hasta el domingo se reportaba a ese municipio con cuatro fallecimientos, pero en el Registro Civil se han emitido 15 actas de defunción por esa causa.



Indicó que se sabe que en el ayuntamiento hay al menos seis enfermos de coronavirus, los cuales se mantienen en confinamiento domiciliario y por fortuna no han requerido hospitalización.



Mencionó que, a fin de prevenir contagios, en el ayuntamiento se ha instruido a que cualquier empleado o trabajador que presente algún síntoma, guarde cuarentena, además de que se le canaliza al Centro de Salud, a cuyo director reconoció la disponibilidad que ha tenido para atender a este personal.



Reconoció que desde que inició la pandemia se ha tenido a personal que dio positivo a esa enfermedad y algunos más que quedaron solo como sospechosos, pero en todos los casos se le ha enviado a su casa por prevención.



Sobre la reanudación de actividades comerciales, comentó que se está realizando de manera gradual, ya que los microempresarios estaban al borde de la quiebra por la paralización de actividades no prioritarias.