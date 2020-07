Cirqueros varados en Atoyac esperan que pronto acabe pandemia

Han pasado 120 días desde que inició la cuarentena y desde esa fecha, los 23 integrantes del “Circus Fantasy Rock” pararon sus espectáculos, sus funciones, todo. Y así quedó instalada esa gran carpa, con la esperanza de que pronto pase esta pandemia y regresen a su vida, que es ofrecer lo mejor de su espectáculo; de este circo de donde ya va la cuarta generación de esta familia Ibarra.



Esos cuatro meses han sido eternos, pero no por eso se han quedado cruzados de brazos, la lucha por la supervivencia ha sido más grande, dijo Javier Ibarra, el representante de este circo y hermano mayor de la familia.



Entrevistado cuando estaba por salir a comprar lo que necesitaba para seguir en los trabajos de laminación, explica que en marzo, casi cuando estaban por trasladarse a Córdoba surgió esta pandemia y tuvieron que quedarse estacionados en este lugar, a un lado de la escuela primaria “Adolfo López Mateos”, en Potrero Nuevo, Municipio de Atoyac.



Durante las primeras semanas, esperaban que pronto bajara la curva de esta pandemia y volver a dar sus funciones, pero al pasar los días, los artistas que tenían contratados tuvieron que irse a sus lugares de origen para reunirse con sus familias y ellos a buscar cómo salir adelante.



Mientras veía practicar a su hija y sobrina lo que ellas ofrecen en sus funciones, cosa que no han dejado de hacer para estar en forma y listos para cuando pase esta pesadilla, comenta que al principio gente altruista y de buen corazón de este municipio les llevaron despensas, comida y aun algunas les siguen llevando de vez en cuando, gesto que no saben cómo agradecer.



Pero sabía que no iban a estar esperando solamente la ayuda y tomaron la iniciativa de buscarle y trabajar de lo que han aprendido a través de los años por la misma necesidad: la mecánica, laminación y pintura, albañilería y vender sus productos que siempre lo han hecho durante sus funciones circenses.



Expresa que al salir de sus actividades que trabajan en la mañana, por la tarde, preparan sus carritos para salir a vender sus productos que va desde las palomitas, las manzanas acarameladas y algodones de azúcar; con todas las medidas protocolarias, a precios muy por debajo de como los daban en sus funciones –a solo 10 pesos-, lo que buscan es subsistir.



Javier Ibarra pidió a los Gobiernos federal y estatal, como a la Secretaría de Salud, que volteen a ver a los circos, que tomen en cuenta que ellos viven de ofrecer espectáculo, que no sólo sean los cines. Que también los tomen en cuenta y que ellos cumplirán con todas las medidas de sanitización y sana distancia para ofrecer sus funciones.



Hoy, esta familia de cirqueros, oriundos de Vega de Alatorre, al norte de Veracruz, esperan con ansias que esta pandemia termine pronto y continúen ofreciendo su espectáculo por todo el estado; porque su vida es así, ofrecer espectáculo, hacer felices a las familias; caminar y caminar.