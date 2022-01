Cisneros “está tranquilo”; no asesinaron a ningún familiar suyo: Gobernador

Luego de que 9 personas fueran asesinadas en el sur de Veracruz y se amenazara al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que el funcionario “está tranquilo y va a seguir trabajando normal”, desmintiendo que entre las víctimas se encuentre algún familiar de Cisneros.Al afirmar que el que nada debe, nada teme, el Gobernador reiteró que Cisneros Burgos seguirá en el cargo.El funcionario, cabe destacar, fue señalado por los presuntos responsables del multihomicidio de nueve personas en una carretera del municipio de Isla, de proteger al Cártel de Sinaloa y a otros.El que nada debe, nada teme, el Secretario está tranquilo, va a seguir trabajando normal, porque también es muy importante que nuestra postura no es una confrontación de guerra contra los grupos delincuenciales, ese error ya se cometió en el pasado y no vamos a caer en ese tipo de acciones que nada más son una simulación”, dijo el Gobernador.Asimismno, refirió que la identificación de las nueve víctimas corresponderá a la Fiscalía General del Estado (FGE).“Ellos van a determinar, puedo anticiparles que no se encuentra ningún familiar del Secretario de Gobierno entre las víctimas”, dijo.En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, García Jiménez aseguró que la nueva política de Bienestar busca ir al fondo del problema de violencia, por eso en esa región los grupos al margen de la Ley han sido desplazados con estos programas dirigidos a los jóvenes y personas de menos recursos.“De incorporar a los jóvenes a la cultura, a reactivar la actividad económica, turística, cultural, en toda esa región y queremos seguir avanzando a contagiar a otros municipios de la región de la Cuenca del Papaloapan, a fin de que la población tenga el bienestar, sienta bienestar, tengan los jóvenes otras oportunidades de desarrollarse”, resaltó.Reiteró que todo eso se convierte en el antídoto exacto y preciso contra la actividad delincuencial, y en la Cuenca del Papaloapan, Playa Vicente y Cosamaloapan se ha apoyado a la gente beneficiando a los de más abajo, lo que a su decir molesta mucho no sólo a los delincuentes que ya no pueden reclutar a los jóvenes como sus víctimas, sino también a “la derecha estatal”.“Anda muy molestos porque estamos yendo al fondo del problema, estamos tranquilizando el Estado y estamos permitiendo la actividad económica, aún en pandemia que se reactive y se impulse”, finalizó el Gobernador de Veracruz.