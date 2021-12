Cisneros exhibe a SECTUR por fallida pista de hielo en Coatzacoalcos

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, aceptó que la pista de hielo en Coatzacoalcos aún no se encuentra lista, pero dejó en claro que ese proyecto no estaba a cargo de la Secretaría de Gobierno.Y es que aún después de su inauguración hace unos días, falla la operación de la pista en el parque central de aquel municipio, pues no logra congelarse En entrevista, Cisneros Burgos aclaró que la dependencia a su cargo no tuvo injerencia en la contratación de la misma, por lo que sugirió a los reporteros cuestionar a la funcionaria encargada de esa situación.“Nada más aclaro que está a cargo de la Secretaría de Turismo, nosotros no tenemos injerencia en esa pista, habría que preguntarle a la Secretaria (Xóchitl Arbesú Lago) las actividades que se están llevando a cabo allá”, dijo.En cambio, Cisneros Burgos recordó que la instaladas en Coatepec, Cosamaloapan y Papantla sí fueron contratadas por la SEGOB.“Estas tres pistas han estado a reventar estos días, llenas, con mucho entusiasmos, patinando no sólo los niños, sino los adultos mayores y en Coatepec y en Papantla tendremos un concurso de ramas”, dijo.Lo anterior, reiteró, tiene como objetivo fomentar todas aquellas actividades culturales que dan identidad a los veracruzanos, no sólo a los actuales, sino a los padres y abuelos de las pasadas generaciones.“En ese sentido, una de las actividades culturales más representativas de los veracruzanos en la Navidad es ‘la rama’, salir a la calle, caminarlas y vamos a hacer un concurso donde participan niños, adultos mayores, escuelas y va a haber premios para los ganadores”, precisó Eric Cisneros Burgos.