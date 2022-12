Cisneros niega entrometerse en Sayula de Alemán

Tras la detención del tesorero municipal, Rafael “N”, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, desdeñó las acusaciones en su contra sobre que presuntamente se ha entrometido en el Ayuntamiento de Sayula de Alemán.Y es que por redes sociales se difundió un video en el cual el empresario citrícola de San Juan Evangelista, Erasmo Vázquez González, conocido como “El Chivo”, sale en defensa de Rafael “N”, demandando investigar supuestos actos ilegales de Cisneros Burgos.Además, previo a su aprehensión, el propio Tesorero de Sayula acusó que el Secretario de Gobierno quería detenerlo de forma ilegal, “plantándole” drogas y armas pues Cisneros busca respaldar a la alcaldesa Lorena Sánchez.Desde hace meses, cabe recordar, en Sayula de Alemán persiste un pleito entre la Alcaldesa contra el Síndico y el Tesorero.Vázquez González, “El Chivo” —quien hoy defiende al Tesorero— llegó a ser acusado por Lorena Sánchez de presuntamente secuestrar a su hijo, lo que el empresario desmintió Por su parte, Eric Cisneros dijo que las acusaciones que hacen en su contra no le preocupan y vienen de personas que no conoce.“Entiendo que por ahí surgieron algunos vídeos, de una persona que ni siquiera es de Sayula, no sé a que se refiera y no sé tampoco qué relación tenga con el Tesorero de ese municipio”.El Secretario de Gobierno señaló que al Tesorero no lo nombró él, sino el Cabildo a propuesta de la Presidenta Municipal, por lo que sugirió preguntarle a la Alcaldesa la relación que tenía con el Tesorero.“Entiendo que ese procedimiento tiene que ver con una atención ministerial, lleva su tiempo y de Fiscalía va a llevar su curso”.Sobre la presunta relación de autoridades municipales con grupos delincuenciales, dijo es que una situación que no dirime el Gobierno, pero en caso de encontrar evidencias, se actuará.“No actuamos de oídas ni de dichos. No olviden que ese es un municipio gobernado por MORENA; este Gobierno atiende los problemas en cualquier municipio, incluyendo a los del propio partido, a diferencia del pasado”.Sobre que autoridades municipales pudieran estar inmiscuidas con el crimen organizado, como en el caso reciente de Omealca , dijo que se investiga qué tipo de relación el Síndico de aquel lugar, asesinado hace unos días con el tiro de gracia.“Hacemos un llamado respetuoso a todas las autoridades locales del estado de Veracruz a que evitemos este tipo de cosas, esa no es la ruta que estamos buscando en Veracruz, la que buscamos es de orden, armonía, convivencia y construir el Veracruz con la gente buena y trabajadora, que es la mayoría de los veracruzanos”, expuso.Para finalizar el secretario de gobierno refirió que quienes se dedican a otro tipo de cosas, ni lícitas, siempre encontrarán a la autoridad y la ley para enderezarlos y sostuvo que no le preocupan las acusaciones que le han hecho en videos, porque no tienen sustento.