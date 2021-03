Cisneros no se va, aclara Cuitláhuac

El gobernador Cuitláhuac García Jimenez reiteró que no habrá cambios en el Gabinete estatal y negó la supuesta renuncia del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.



En conferencia de prensa en Sala de Banderas, el Ejecutivo estatal fue cuestionado respecto a esta versión que circuló desde la semana pasada, la cual calificó de “falsa”.



De igual modo, dejó en claro que Cisneros Burgos tiene varias responsabilidades dentro de su gestión.



Y es que detalló que el titular de la SEGOB está encargado de temas culturales, de seguridad, de gobernabilidad, así como del Acuerdo de Civilidad para garantizar elecciones en paz en este proceso electoral.



De este modo, reiteró que no hay cambios en su gabinete.



“No va a haber cambios en el gabinete y menos del Secretario de Gobierno, tiene varias responsabilidades”, sostuvo al descartar que otro funcionario llegue a ocupar ese lugar.



“No, no va a haber cambio y menos que se nombre a alguien que no conozco”, aclaró al agregar que esta información es similar a la que circuló a principios de su administración de su presunta renuncia al gobierno al cumplir dos años de gestión.



“Es como las versiones que decían que me iba a los dos años, aquí sigo, por eso ahora van contra el Secretario de Gobierno pero no se va”, insistió.



Cabe mencionar que en redes sociales circuló la versión de la renuncia de Eric Cisneros, sin embargo, ésta fue desmentida este lunes por el mandatario estatal.