Citando a Juan Gabriel, Cuitláhuac llama a recapacitar y no arriesgar unidad de MORENA

Citando un fragmento de la canción de Juan Gabriel: "pero qué necesidad, para qué tanto problema", el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez llamó a los aspirantes a la candidatura de MORENA a la Presidencia de la República a recapacitar y no adelantarse la competencia interna.Durante su discurso en el evento de celebración de los cuatro años del triunfo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que es mejor no arriesgar la unidad del Movimiento de Regeneración Nacional."Conviene recapacitar un momento, y no adelantarnos por la competencia interna por la candidatura presidencial, considero que es mejor no arriesgar la unidad del movimiento. O como diría el difunto Juan Gabriel: para qué necesidad, para qué tanto problema", expresó en medio de la algarabía de los militantes congregados en Xalapa.Acompañado por diputados locales, legisladores federales, funcionarios de su gabinete y Alcaldes de la región capital; García Jiménez mencionó que en cambio se debe seguir avanzando en la transformación del Estado y del país."Ésta es la actitud que nos va a juzgar la historia, no olvidemos que estamos frente al juicio histórico del primer triunfo del movimiento de los últimos tiempos, del movimiento progresista, popular, de bienestar social, de justicia, que pretende acabar para siempre con el régimen de corrupción", resaltó.Además, el mandatario veracruzano afirmó que en 2024 tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Tribunal Electoral, intentarán favorecer a los partidos "conservadores" e incluso inhabilitar a los futuros contendientes del MORENA."Pero desde aquí le reiteramos a la derecha retrógrada, no podrán con el pueblo, el pueblo desea que siga la cuarta transformación, y eso nadie lo va a detener", destacó.Al afirmar que "no le han quitado ni una pluma a nuestro gallo", indicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un 65 % de aprobación; mientras que todos los que "pintaban" para liderar a la oposición "han quedado desplumados a medio camino".Acotó que los "embates mediáticos" siguen fortaleciendo al titular del Ejecutivo federal, por lo que llamó a la militancia congregada en el evento a seguir fortaleciendo al movimiento internamente al lado del pueblo."Unidos no habrá quien nos detenga, es un movimiento del pueblo y para el pueblo y tenemos, quienes estamos al frente, de mantener nuestros principios de honestidad, de austeridad, no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo", externó.Y es que insistió que así y pese a que el INE está "corrompido por el poder económico", nadie podrá detener el "gran margen de ventaja" que ya tiene MORENA de cara a los comicios presidenciales de 2024.