Citricultores abandonan práctica de fertilización ante falta de recursos

Productores de cítricos de este municipio, en la zona norte de Veracruz, se declararon insolventes para fertilizar sus huertas, pues el precio del abono más recurrido, el Urea, se disparó considerablemente.



En cada cierre de ciclo de corte de naranja tipo Tardía, y aprovechando la humedad que dejan las lluvias, hasta hace poco los productores fertilizaban en estos tiempos sus huertas, pero en los últimos diez años la práctica ha quedado en el abandono por el encarecimiento del producto, apuntó Epifanio Flores, productor con domicilio en la colonia La Cruz.



Explicó que el Urea que es el fertilizante más utilizado por su alta concentración y facilidad de aplicación.



Hace un año, justo en el mes de mayo, la tonelada tenía un costo promedio de 4 mil 800 pesos, pero actualmente se cotiza en 6 mil 500, es decir, ha subido mil 700 pesos, agregó.



Indicó que hasta hace unos años existía un programa de apoyo denominado Profertil, mediante el cual el gobierno federal facilitaba créditos para la adquisición de abonos, pero a la fecha no se sigue ofertando.



Al respecto, el también productor, Luis Enrique Urrutia Serrano agregó que, si bien este año la naranja Tardía, que es la de mayor producción, tuvo un buen precio, no todo es ganancia, ya que del dinero “se va en trabajos de mantenimiento y el sustento de la familia”, por lo que no queda recurso para comprar abono.