Ciudadana acusa al Ayuntamiento de Ixhuatlancillo de negarle una constancia

Debido a que autoridades municipales de Ixhuatlancillo no le entregan una constancia de residencia a una ciudadana que lleva varios días solicitándola, la afectada informó que recurrió a la Comisión de Derechos Humanos.



La maestra Jacqueline Ponca Delgado indicó que desde el martes pasado se presentó en el ayuntamiento para pedir una constancia de residencia y la tuvieron un tiempo considerable sin atenderla a pesar de que el secretario del ayuntamiento, que es quien expide esos documentos se encontraba en su oficina.



“Estuvimos esperando un tiempo considerable y luego nos acercamos a volver a preguntar sobre la constancia y nos comentan que el sello no sellaba, cuando había podido ver cómo el funcionario y otra persona estaban en una oficina sellando varios papeles”, indicó.



Comentó que esa situación se la cuestionó a la señorita que la atendió, a la que dijo que había visto que en la oficina estaban sellando documentos, pero la funcionaria le respondió que no le podían sellar nada y que regresara el miércoles.



Ese día se volvió a presentar y le dijeron que esperara un momento, la hicieron esperar de nuevo un tiempo considerable y finalmente le dijeron que no le podían entregar la constancia porque no tenían el sello. Le pidieron su número de teléfono para que le avisaran cuándo le podían dar su papel.



Este jueves de nuevo se acudió a las 10 de la mañana y le volvieron a decir que no tenían el sello.



La ciudadana consideró que con estos hechos siente que le violentaron sus derechos y además es una falta de ética y profesionalismo por el cargo que desempeñan.



Ponce Delgado es aspirante a una candidatura por el PES en este municipio.