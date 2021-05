Ciudadana alerta a xalapeños por abusos de autoridad de Policía Municipal

Al Calor Político:



Quiero advertir a la ciudadanía xalapeña y sobre todo a quienes por alguna razón caminan por las calles o transitan en su vehículo durante la noche, acerca del abuso con que se está manejando la Policía Municipal.



Hace unos días un sobrino mío salió a cenar con sus amigos, cuando estaba a una cuadra de llegar a su casa, de manera sorpresiva una patrulla le cerró el paso, lo obligaron a bajarse del auto y lo golpearon sin motivo alguno, alegando que tenían reporte de un auto como el suyo involucrado en un ilícito.



Un policía lo esposó y otro se subió a su auto y se lo llevó al corralón, él alcanzó a llamar rápido a un amigo y le dijo que lo habían detenido, al ver eso, le quitaron el celular y se lo llevaron a los separos de San José, donde ya no lo dejaron comunicarse con nadie, pues además le quitaron el celular. Afortunadamente su amigo avisó a la familia y resulta que al ir a buscarlo no daban informes si estaba o no ahí, hasta que ya en la mañana lo dejaron llamar a una persona de la familia. Lo liberaron pagando una multa y resulta que su auto estaba en un corralón y para recuperarlo tuvo que pagar $2,500.



Su detención fue totalmente arbitraria, además de que antes de liberarlo lo obligaron (a golpes) a firmar que todo había sido de acuerdo a la ley. Nunca hubo un motivo real para detenerlo más que sacarle dinero.



Estando en los separos de San José, estaban con él dos jóvenes con situaciones parecidas: uno de ellos aún llevaba puestas las botas de plástico negro que se usan para trabajo pesado. Ese joven le comentó que trabaja en una pollería y que estaban limpiando ya tarde el pollo que entregan a diversos puestos por la mañana siguiente, por lo que salió después de las 11:00 p.m. de su trabajo.



Estaba sacando del local donde labora su motocicleta que con esfuerzo se compró para trasladarse y de repente se detuvo una patrulla junto a él, con violencia lo bajaron de la moto y le dijeron que era robada, él sacó papeles y demostró que esa moto era suya... de nada valió, lo golpearon, le quitaron la moto y se lo llevaron a los separos. Estaba ahí incomunicado y no había podido avisar a su familia de lo ocurrido.



El otro joven que estaba ahí, trabaja en El Choro (el que está en la avenida Xalapa). Él salió de trabajar y afuera ya lo estaba esperando su novia, pues ambos se iban a trasladar a una fiesta. Caminaron unos metros para tomar un taxi, cuando una patrulla se detuvo junto a ellos, se bajaron policías y los obligaron a enseñar lo que llevaba su novia en la bolsa, ella llevaba una botella de brandy y por ese “motivo” detuvieron al joven, a la novia la dejaron ir y con la excusa de que no podía traer una botella de alcohol en la calle se lo llevaron. De igual forma lo golpearon sin motivo.



De verdad me indigna mucho esto, me siento muy enojada por el abuso de autoridad de la policía en Xalapa, que sin motivo detiene a personas, las maltrata y golpea. Considero necesario poner una queja, pero también advertir de esto que está pasando. Ya uno no puede salir en la noche porque puede ser abusado por estos tipos que de autoridad no tienen nada y que, escudándose en una patrulla y un uniforme, abusan de personas inocentes, mientras que los que realmente son delincuentes andan como si nada.



Tengan mucho cuidado porque en ocasiones han salido de San José ya muertos y sin explicación válida, muchos jóvenes cuyo único pecado fue transitar en las calles de esta ciudad.