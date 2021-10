Buenas tardes:Recurro a su medio de comunicación porque el Ayuntamiento no hace nada. Hice denuncia a través de su página oficial y no hacen nada.Hay una construcción o remodelación frente a mi casa y pusieron ventanas, cosa que está prohibida según la Gaceta Oficial. Y hoy amanecí con la sorpresa de que dejaron un tubo de desagüe frente a mi casa.Vivo en la privada Leonilo Valencia, de la colonia Luz del Barrio. Y esta persona que construye sin permiso tiene 2 arquitectos sin ética profesional.Les pido su apoyo porque vivo sola con mis hijos y aunque mi familia me apoya, vengo a recurrir a ustedes para solicitar ayuda.Esto es una invasión a la privacidad, con esos cristales polarizados y la tubería que da hacia mi domicilioAdjunto el oficio que mandé a Desarrollo Urbano, con fecha del 27 de julio de 2021.