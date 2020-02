Ciudadana pide a autoridades restaurar carpeta asfáltica del puente Macuiltépetl

Buenos días:



Agradezco el espacio donde me permiten expresar la molestia que hemos tenido que soportar durante mucho tiempo los usuarios del puente Macuiltépetl.



Recordando a las autoridades municipales correspondientes que reconocemos que se está haciendo el esfuerzo por el mejoramiento de las vialidades; sin embargo, es necesario que las avenidas importantes de entrada y salida a la Capital del Estado cuenten con el mantenimiento necesario, porque son la primera referencia que se tiene de la ciudad.



El mal estado del pavimento causa grandes molestias a todos los ciudadanos que aportamos con nuestros impuestos para estas obras y que circulamos de 4 a 5 veces al día por esos carriles, arriesgando la integridad de nuestros vehículos y la propia (desafortunadamente no cuento con imágenes actuales del estado que guarda el puente pero cualquier usuario lo puede constatar al pasar por dicha vía).



Solicitamos su pronta reparación y no sólo bacheo como lo han hecho en las últimas ocasiones (agosto 2019), porque les recordaré que en la anterior vez que se bacheó sólo se taparon los baches grandes de un solo carril, el lado derecho; los del lado izquierdo ni se tocaron.



(Imágenes de la anterior bacheada tomadas de Google Maps).